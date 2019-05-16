Niğde Belediye Başkanı Özdemir, halk gününde vatandaşlarla buluştu

Mesai mefhumu gözetmeden göreve geldiği günden bugüne çıktığı hizmet yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen Başkan Özdemir, ziyarete gelerek talepte bulunan vatandaşlara daha fazla vakit ayırmak ve taleplerini dinlemek için belirlediği halk gününde hemşehrileri ile bir araya geldi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir her hafta Çarşamba günü saat 14:30 - 17:30 arası belirlediği görüş gününde makamında vatandaşların taleplerini dinliyor. Halk görüşünde ziyarete gelen vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Özdemir; “Niğde hepimizin şehri. Birlikte yaşadığımız ve hayatımızı idame ettirdiğimiz güzel şehrimizde hemşerilerimizin isteklerine cevap verebilmek adına hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Yoğun geçen çalışma tempomuzdan dolayı hemşerilerimize daha çok vakit ayırabilmek ve taleplerine özveri ile cevap oluşturmak için belirlediğimiz halk gününde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Programlı bir şekilde sürdürdüğümüz hizmetlerimize, gelen talepleri de ilave ederek toplumumuzun her kesimine hitap etmiş olacağız. Önemli bir ihtiyaç olan istihdam sorununu şehrimizde çözüme kavuşturmak ve daha yaşanabilir bir Niğde oluşturmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye binamız içerisinde oluşturduğumuz istihdam ofisi ile de belediyemize gelen iş taleplerini ihtiyaçları doğrultusunda özel sektörle paylaşıyor, hemşehrilerimizin istihdamı için köprü olmaya çalışıyoruz. Büyüyen Şehir Niğdemiz için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Niğde Belediyesi Meclis Salonunda belediye birim müdürlerinin de yer aldığı halk gününe gelen vatandaşlar taleplerini dile getirerek Başkan Özdemir ile tek tek görüştü.