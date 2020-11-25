Niğde Belediye Başkanı Özdemir Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye dikkat çekti

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in mesajı şöyle: “İnsanlığın varoluşunun en önemli kaynağı olan kadınlarımız ne yazık ki hak ettikleri değeri göremiyor, haksızlığa ve hatta şiddete maruz kalıyor. Kadına yönelik şiddet ülkemizde ve dünyada içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli sorunlarından birisidir. Kadına uygulanan şiddet aile kurumunun da temellerini sarsmaktadır. Kadınlar bir toplumun en temel yapı taşları arasında olduğundan, o toplumda kadına ne şekilde davranıldığını, kadının sahip olduğu haklar, kadına verilen değer, kadının şiddete maruz kalması durumunda uygulanacak yaptırımlar ve kadının nasıl korunduğu o toplumun gelişmişlik seviyesi ile doğru orantılıdır. Sağlıklı bir toplum için kadınların maruz kaldıkları her türlü haksızlık ve şiddetin önüne geçilmelidir. Ne olursa olsun kadının ezilmesi, kırılması taraftarı değiliz, olmayacağız. Her şartta kadın hak ettiği değeri almalıdır, bunun kesinlikle bahanesi olmamalıdır. Kadın basit sebeplerle kocasından ayrılmamalı, olgun bir tavırla kocasını da yetiştirmelidir. Gerekirse çalışmalı ekmeğini de kazanmalıdır. Tüm kadınlarımız baş tacımızdır, bunu herkes böyle görmelidir. 25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nün kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamda kadının güçlendirilmesi, eşit haklardan yararlandırılmasına katkı sağlayacak önlemlere yol açacağını temenni ederek, kadının toplumdaki hak ettiği yere ulaşmasındaki tüm engellerin kalktığı bir dünya diliyorum”