Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den ‘21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü' Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ‘21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir mesajında; “Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisi basındır. Gazeteciler; haber alma özgürlüğü, toplumsal farkındalık oluşturulması, ifade ve fikir hürriyetinin kamusal alanda yayılabilmesi açısından büyük bir sorumluluğa sahiptir. Dünyanın her köşesinde haber alma ihtiyacını karşılayarak toplumun doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasında aracı olan her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen fedakarca çalışan basın mensuplarımızın mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için verdikleri mücadele her türlü takdiri hak etmektedir. Bu vesileyle; Edindikleri bilgiyi ilkeli, tarafsız ve doğru bir şekilde kamuoyuyla paylaşan, meslek ilkelerine bağlı kalarak özveriyle çalışmaya gayret gösteren başta Niğde'deki gazetecilerimiz olmak üzere ülkemizdeki bütün basın mensuplarının 21 Ekim Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim”