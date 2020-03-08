Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 8 Mart Kadınlar Günü Kutlaması

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kadınların sağlıklı ve gelişmiş toplumun temel taşı olduklarını belirten Başkan Özdemir mesajında şu ifadeleri kullandı:” Yılda bir güne aslında Kadınlar Gününü sığdırmak mümkün değil. Sevginin, şefkatin, fedakarlık ve sabrın simgesi olan kadınlarımız en değerli, en yüce varlıklarımızdır. Kadın, Medeniyetin aydınlık yüzüdür. Kadınlar, özelde ailenin genelde ise toplumun temelini oluşturmaktadırlar. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımız bizim tarihimizde, gerektiğinde eline silahı alıp düşmanın üzerine yürümüş, gerektiğinde sırtında bebeği, kucağında mermi ile cepheye koşmuştur. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisine yürekten inanan bir dinin mensubu olan bizler, bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Çünkü kadın mutlu olursa aile mutlu olur, kadın mutlu ise toplum mutlu olur, kadın mutluysa geleceğimiz umutludur. Bu duygu ve düşüncelerle bütün kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi.