Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ‘20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir: “Dünya çocuklarına daha iyi bir yaşam sunmak için her yıl 20 Kasım ‘Dünya Çocuk Hakları Günü' olarak tüm dünyada kutlandığı gibi ülkemizde de kutlanmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin altına imza atan ilk ülkelerden biri olan ülkemiz, çocuklara büyük önem vermektedir. Çocuklarabayram hediye etmiş bir ulusun mensubuyuz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, gerek ülkemizde gerekse dünyada kutlanmakta. Çocuklarımızın sağlıklı, güçlü, bilgili ve yetenekli olması, milletimizin varlığının en büyük güvencesidir. Onları korumak, hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit koşullarda eğitmek, yüksek insani değerlerimizin bir gereğidir. Tüm çocukların güzel bir dünyada yaşayabilmesi ise bütün insanlığın gönüllü gayretleriyle mümkün olacaktır. Ailelerimizin çocuklarımıza verebileceği en büyük destek onları yetiştirmesinde kullanacağı en büyük araç sevgidir. Sevgi öyle bir güce sahiptir ki sevgiyle büyüyen çocuk, dünyaya sevgiyle bakacak, çevresine sevgi verecek ve doğal olarak sevgiyle karşılık bulacaktır. Sevgili yavrularımız, biz sizleri seviyoruz ne olur maske, mesafe temizlik kuralını asla göz ardı etmeyelim. Bu düşüncelerle tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum”