Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Filyasyon Ekiplerine Moral Ziyareti

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Küresel boyutta gerçekleşen, ülkemizde de etkisini gösteren Covit-19 salgını nedeni ile uygulanan 'Koronavirüs Tedbirleri' kapsamında Niğde İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı koronavirüs salgını ile mücadele filyasyon ekiplerini ziyaret etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ve Merkez Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Neşe Keskin ile filyasyon ekiplerini ziyaret etti. Koronavirüs salgını ile mücadele etmede önemli bir yere sahip olan filyasyon ekiplerinin moral desteği ve motivasyonunun desteklenmesi amaçlanan ziyarette Başkan Özdemir, can siperhane çalışmaları nedeni ile ekiplere teşekkür etti.

Filyasyon ekiplerinin karşılaştıkları sıkıntıları değerlendiren Başkan Özdemir, problemlerin çözümlerini destekleyeceğini ifade etti. Ayrıca filyasyon ekiplerinin sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşların tarafına bildirilmesi durumunda gerekli desteğin sağlanacağı belirtti. Niğde Belediyesi'nin bütün olanaklarını koronavirüs ile mücadelede seferber eden Başkan Özdemir, "Fedakârca görev yapan sağlık camiasına yönelik desteklerimiz aralıksız devam etmektedir. Sağlık Müdürlüğümüze bağlı görev alan ekiplerin hareket alanını genişletmek amacı ile araç ve personel desteği de sağlamaktadır” dedi.

Niğde Sağlık İl Müdürü Dr. Dursun Koç ise, “Pandemi sürecinde çalışmalarına hafta içi-hafta sonu demeden devam eden Covit-Test Merkezi Niğde Belediyesince Sağlık İl müdürlüğüne tahsis edilen tesislerde devam etmektedir. Sağlık Müdürlüğüne sevk ve idaresinde görevlendirilen Niğde Belediyesi ekipleri, hastalığın bulaş aşamalarını kontrol eden ve gece-gündüz demeden fedakârca çalışan filyasyon ekiplerimizin de yüklerini hafifletmek adına önemli bir görev üstleniyor. Son günlerde vaka sayılarında ki artışılar dikkate alınırsa “Koronavirüs Tedbirleri” kapsamında ancak topyekûn mücadele gerekli. Maske, mesafe ve temizlik bu işin olmazsa olmazıdır. Birinci önceliğimiz kendi sağlığımızı, ardından toplum sağlığını korumak. Bu konuda bize destek veren Niğde Belediye Başkanımız Emrah Özdemir ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bize araç ve tesis desteği ile bu mücadelede ortak hareketin en güzel örneğini göstermiş oldular. Bizim virüsten daha hızlı olmamız lazım. Bu virüsün en etkili özelliği bulaşma hızı. Virüsün arkasından yakalamaya çalışarak değil önüne set koyarak engellememiz lazım. Bu işi inşallah topyekûn üzerimize düşeni yaparak bertaraf edeceğiz. Topyekûn mücadelemizde bu desteklerin bize çok büyük faydası olacak. Küresel boyutta gerçekleşen, ülkemizde de etkisini gösteren Covit-19 salgını nedeni ile uygulanan “Koronavirüs Tedbirleri” kapsamında Niğde İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı koronavirüs salgını ile mücadele filyasyon ekiplerimizin özverili çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. Sonbahar ile birlikte ülke genelinde vaka sayısındaki artış nedeni ile tedbirlerin daha sıkı şekilde uygulanması önem arz ediyor” diye konuştu.