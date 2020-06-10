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Niğde Belediye Başkanı Özdemir'in Kayseri temasları

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Karayolları Bölge Müdürü Erhan Özkaya’yı makamında ziyaret etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Karayolları Bölge Müdürü Erhan Özkaya'yı makamında ziyaret etti.


Başkan Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Karayolları Bölge Müdürü Erhan Özkaya'ya gerçekleştirdiği ziyarette; daha güzel bir Niğde için yeni ve mevcut projelerimiz hakkında istişarelerde bulundu. Korona virüs tedbirlerinden sonra normalleşmeyle birlikte Niğde'deki projelerin bir bir hayata geçirileceğini belirterek yatırımların büyük bir hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Özdemir; kentte yürütülen projelerin hayata geçirilmesinde, karayolu teşkilatının tüm personeline gösterdikleri özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

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