Niğde Belediye Başkanı Özkan'dan 8 Mart Kadınlar günü mesajı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan bir mesaj yayınladı.

Başkan Özkan mesajında; “Kadınlar, bizim topraklarımızda hem toplumun hem ailenin temelidir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Eğer kadın mutluysa ülke de mutludur. Eğer kadın umut içindeyse, o ülke de umut içindedir. Toplumsal yaşamın her kademesinde ve her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakârlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkenin her açıdan kalkınmasında büyük bir payın sahibi olmuşlardır. Toplumun her kesiminde yer alan başarı gösteren kadınlarımızı takdir ediyorum. Türk kadını, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin ve sevginin kaynağı olmuştur. Bu vesile ile başta Niğdeli kadınlarımız olmak üzere, bütün kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlarım. Bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.