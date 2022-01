Niğde Belediye Özdemir'den Ankara'da kritik temaslar

Son dönemlerde turizmden, ulaşıma kadar Niğde'yle ilgili birçok önemli projeyi hayata geçiren, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in Ankara temasları aralıksız devam ediyor. Gerek devam eden projeler, gerek planlanan proje ve yatırımlar gerekse yeni hizmet ve projeler için Ankara'da yoğun temaslarda bulunan Başkan Özdemir, Başkent ile Niğde arasında mekik dokuyor.

Son 15 gün içinde üç bakan ve ilgili genel müdürlerle görüşmeler yaparak kentle ilgili projelere hükümet desteği alan Başkan Özdemir, gerçekleştirdiği Ankara temaslarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Niğde'miz için mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Bir ayağımız her zaman başkentte ve ilimizle ilgili gereken destekleri almak için yetkili bakanlarımızla görüşmelerimize devam ediyoruz. Sadece son on beş gün içinde üç bakanımızla görüşme gerçekleştirdik. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'la Niğde'mizi ziyaret ettiklerinde planladığımız projelerimiz başta olmak üzere dört koldan Niğde'mize neler yapabileceğimiz konuştuk, halihazırda devam eden Kale ve Çevresi ile İlgili Yenileme Projemize yönelik bakanımızın güçlü desteğini aldı. Niğde heyetimizle birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'i ziyaret ederek Niğde'mize kazandırdığımız Güneş Enerji Santralimiz gibi yapmayı düşündüğümüz birçok projemizi masaya yatırdık. Vakıflar Genel Müdürümüz Burhan Ersoy'u ziyaret ederek Niğde'mizde yer alan tarihi eserlerimizin restorasyonu başta olmak üzere yine Niğde'mizi konuştuk. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek ilimizin tarımla ilgili yatırımlarını ve sorunlarını konuştuk. Tüm bu ziyaretlerimizde şehrimize daha güzel hizmetler kazandırmak ve merkezi bütçeden daha çok pay almayı amaçlıyoruz. Amacımızı gelişen ve büyüyen bir Niğde'yi sizlerle birlikte inşa etmektir. Altyapıdan üst yapıya kadar şehrimizin her noktasına yatırımlarımızı götürmeye devam edeceğiz. Yüreğimizi ortaya koyarak çıktığımız bu yolda en büyük destekçimiz kıymetli hemşehrilerimizdir. İlimizin geleceği ve süregelen hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere Ankara temaslarımız devam edecektir. Bu temaslarımızın gerçekleşmesinde ve projelerimizin takibinde desteklerini hiç eksik etmeyen ve bizlere güç veren Sayın Milletvekillerimiz Yavuz Ergun'a Selim Gültekin'e ve İl Başkanımız Ömer Kılıç ile yönetimine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Niğde'miz için hep birlikte koşturmaya devam edeceğiz."