Niğde Belediyesi 1 milyon 250 bin TL'lik destek aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında değerlendirilen Niğde Belediyesi'nin Niğde Gastronomi Evi projesi Ahiler Kalkınma Ajansından 1 milyon 250 bin TL destek almaya hak kazandı.

Proje ile Niğde'nin yöresel mutfağında yer alan yemeklerin (coğrafi işarete sahip olan söğürme, ayva boranası vb.) uzman personeller tarafından hazırlanarak hizmete sunulması amaçlanmaktadır.

Gastronomi Evi ile ilimizin turizm altyapısına önemli bir katkı sunacaklarını ifade eden Başkan Özdemir; “İlimizin yemek Kültürü binlerce yıllık tarihi geçmişinin yanında birçok medeniyetin izini taşımaktadır. Niğde mutfağı Roma, Arap, Pers, Selçuklu ve Osmanlı kültürleriyle kendi damak tadını oluşturmuş bir mutfaktır. Maalesef şehrimizin önemli kültürel değerlerinden olan yöresel yemek ve ürünlerin üretiminde ve kente gelen ziyaretçilere sunumunda eksiklik dikkat çekmektedir. Mevcut işletmeler menülerinde az sayıda Niğde yöresel yemeklerini bulundurmakta veya hiç bulundurmamaktadır. Bu projemiz ile Niğde'mizin yöresel mutfağında yer alan yemekler (coğrafi işarete sahip olan söğürme, ayva boranası vb.) belirlenerek satışa sunulacaktır. Burası ilimizin yemek kültürünü yansıtacak bir mihenk taşı, önemli bir sac ayağı olacaktır. Bu projemizin gerçekleşmesi noktasında destek olan herkese buradan teşekkür ediyorum” dedi.