Niğde Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi hizmete girdi

Sınıf Atık Getirme Merkezi hizmete girdi.

Niğde Belediyesi, sıfır atık çalışmaları çerçevesinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına 1. Sınıf Atık getirme merkezi kurdu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Şehrimize hizmeti kaliteli bir şekilde halkımıza ulaştırmak için kurumsallaşma adına yeni alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Hıdırlık mevkiinde Niğde belediyesi atölye şefliği yanına Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün hem makine parkının daha güzel olabilmesi hem de çalışan arkadaşlarımızın ortamının güzelleştirilmesi adına Temizlik İşleri Müdürlüğü binasının yapımını gerçekleştirdik. Burası bir Milyon 100 bin Tl' ye maloldu. Kurumsal bir belediyecilik anlayışı ile birlikte personellerimize rahat bir çalışma ortamı sağlayarak çalışanlarımızın da huzurunun korunabilmesini sağladık. Temiz bir çevre için elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz” dedi.

Atıklar Ekonomiye Kazandırılıyor

1. Sınıf Atık Getirme Merkezi” sayesinde daha rahat ve konforlu, geleceğe ve çevreye duyarlı bir Niğde amaçladıklarını belirten Başkan Özdemir, “Nitelikli atıkların geri kazanım veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılabileceği yerleri düzenledik. 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizde kâğıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik malzeme, kurşunlu pil, floresan ve civa içeren atık, akümülatör, atık ilaç, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler atık merkezine toplanarak yeniden üretim süreçlerine kazandırılacak. Bu çalışmamızla birlikte organik atıklar dışındaki evsel atıklar doğaya atılmadan geri dönüşüme ve ülke ekonomisine kazandırılmış olacak.” dedi.