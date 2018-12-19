Niğde Belediyesi 66 Bin Ton Sıcak Asfalt serdi

Vatandaşın talepleri ve şehrin ihtiyaç duyulan noktalarında aralıksız devam eden asfalt çalışmalarında yoğun tempo sürüyor. Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan hava şartlarının elverişli olmasıyla birlikte asfalt serimi yapan ekipleri inceleyerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Özkan; “Niğde Belediyesi faaliyetlerini belediyeciliğin her noktasında aralıksız bir şekilde sürdürmektedir. Bunlardan bir tanesi de büyük önem verdiğimiz asfalt çalışmalarımızdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana 66 bin ton asfalt serimi yaptık. Şehrimizin her noktasında ulaşmadığımız mahalle adım atmadığımız sokak kalmadı. Çalışmalarımız aynı doğrultuda ve yoğun bir tempoyla devam edecektir” dedi.