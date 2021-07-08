Niğde Belediyesi Atık Pilleri topluyor

'Sıfır Atık' projesi kapsamında birçok alanda çalışma yürüten Niğde Belediyesi, atık pillerin doğaya vereceği zararın önüne geçmeyi ve kaynağında ayrı ayrı toplayarak gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre sunmayı hedefliyor.

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince esnafa dağıtılan atık pil kutuları dolduklarında ekiplerce alınıp atık pil toplama merkezine iletilmektedir. Niğde de hizmet veren anahtarcı, elektronik eşya satıcıları gibi pil ile sürekli uğraşan esnaflara dağıtılan atık pil kutuları, ekiplerce bildirilen yerlerde toplanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Niğde Belediyesi bünyesinde okullarda pil toplama kampanyası yarışmaları gibi birçok alanda kampanya ile öğrenciler ve vatandaşlar 'Sıfır Atık' projesine teşvik ediliyor. Niğde 10 yıldır esnaflık yapan çilingir Hicret Özkaya; “Burada arabaların anahtarlarının pillerini değiştiriyoruz. Belediyemizin bize bıraktığı atık pil kutusuna atık pilleri biriktiriyoruz. Aradığımız zaman Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri anında gelip pilleri bizden alıyor. Böyle bir işe katkı verdiğimiz için memnunuz başkanımıza da bu örnek çalışmasından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Sıfır Atık projesi noktasında her zaman iddialı olduklarını belirten Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise; “Bizler her alanda kurumsal bir belediye olma noktasında çalışıyor ve insan odaklı işler yapmayı sürdürüyoruz. Geleceğimizde yarınlarımıza daha temiz bir çevre bırakmak için Belediye olarak bu alanda oldukça başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Bunlardan biri de atık pil toplama gibi yaptığımız çalışmalardır. Ekiplerimiz atık pil kutuları dolan esnafımızla anında iletişime geçip pilleri almakta ve gerekli işlemleri uygulamaktadır. Bu projede duyarlılık göstererek bu çalışmalara destek veren vatandaşlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum” dedi.