Niğde Belediyesi Başkan Yardımcıları ataması yapıldı

Genç ve dinamik Belediye Başkanı Emrah Özdemir Hizmet süreci içerisinde yapacağı çalışmaların yürütme ve takibini gerçekleştirmeleri için yardımcılarını belirledi. Belediye Meclis Üyeleri içerisinden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in onayı ile Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Eski Belediye Başkan Yardımcısı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Taciroğlu ve Belediye Meclis Üyesi Mikail Aksungur atandı. Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanan Ahmet Taciroğlu, 1957 yılında Niğde'de doğdu. 45 yıldır Niğde'nin tanınmış esnaflarından olan Taciroğlu, 2014- 2019 meclis üyeliği yanı sıra son iki yılını Belediye Başkan Yardımcısı olarak tamamladı. Başkan Yardımcılığı görevine kaldığı yerden devam eden Taciroğlu evli ve üç çocuk babasıdır. Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanan aslen Niğdeli olan Mikail Aksungur, 01 Mart 1972'de Niğde'de doğdu. 1989 yılında Şehit Nuri Pamir Lisesinden, 1993 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünden mezun olan Aksungur Konya Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans bölümü öğrenim süreci devam etmektedir.

Mikail Aksungur 1994 yılında Emka Harita Mühendislik firmasını kurarak başladığı iş hayatını, 2002 yılında yerel bazda işler yaparak sürdürmüş ve Türkiye çapında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kurumların işlerini başarıyla tamamlamıştır. Başarılı bir iş hayatı olan Aksungur, Harita Mühendisleri Odası Niğde İl Yönetimi, Niğde Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Harita Mühendisleri İş Adamları Derneği üyeliklerinde bulundu. Niğde'de ikamet eden Mikail Aksungur, Evli ve 2 çocuk babasıdır.