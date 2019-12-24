Niğde Belediyesi çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Yoğun tempo devam eden belediye çalışmaları hava şartlarının elverişli olması halinde belediye ekiplerince sürdürülüyor. Şehir genelinde hafta sonu da devam eden alt yapı ve asfaltlama çalışmalarıyla mahallelerde iyileştirme çalışmalarını gerçekleştiren Niğde Belediye Başkanlığı ekipleri, Gazeteci İsmet Sayın Caddesinde de yol genişletme çalışmalarında sona yaklaştı.

Çalışmaları yakından takip ederek vatandaşların hizmetine en kısa sürede sunma gayretinde olan Belediye Başkanı Özdemir, yapımı devam eden çalışmaları gece gündüz yerinde inceleyerek takip ediyor.

Gece gündüz, soğuk sıcak demeden çalışarak belediye hizmetlerinin yapılmasında büyük emeği olan işçilere gece mesaisinde tatlı ikram ederek kolaylıklar dileyen Başkan Özdemir; “Sahada sürdürdüğümüz çalışmalarımızı hava koşulları elverişli olduğu sürece devam ettiriyoruz. Hafta sonu da çalışan ekiplerimiz daha önce alt yapısını yenilediğimiz Dere Mahallesi Özlem Sokakta asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Öte yandan, Gazeteci İsmet Sayın Caddesi başlangıcında da yapmış olduğumuz yol genişletme çalışmalarıyla trafik yoğunluğuna ufak bir dokunuş yaparak bölgeye nefes aldırmayı hedefliyoruz. Hastane ulaşım yolu olarak da kullanılan caddemizde genişletme çalışmalarını gece gündüz çalışarak araç trafiğine açtık. Asli görevlerimizin sorumluluğu içerisinde her şeyin en iyisine layık hemşehrilerimiz için Niğde'mizin ufkunu genişletecek projelerin alt yapılarını da oluşturmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.