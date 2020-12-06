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Niğde Belediyesi ekipler 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Niğde Belediyesi ekipler 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu.


Niğde Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardım kolisi ulaştırıyor.


Niğde belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada; “Kısıtlamadan dolayı sokağa çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için seferber olduk. Bu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını duydukları yardım kolilerini ikametlerine gönderdik. Niğde Belediyesi olarak ihtiyaçları olanlara gerekli desteği sağlıyoruz. Her konuda yanlarındayız.” Şeklinde konuştu.

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