Niğde Belediyesi ekmek büfeleri hizmete alındı

Niğde Belediyesi'nin şehir halkına daha yaygın bir şekilde ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırabilmek için faaliyete soktuğu ekmek büfeleri satışlara başladı.

Niğde Belediyesi Modern Ekmek Tesisinde (NİĞMEK) üretilen ekmekler, ilk olarak üç büfede satılıyor. Şu an itibariyle Yeni Çarşı Meydanında, Ziraat Bankası Yanında ve Özbelde Hastane Yolunda faaliyete başladı. Bir ay içerisinde kentin diğer yerlerindeki büfelerin de hizmete açılacağı, önümüzdeki günlerde ise ekmek çeşitlerinin artırılarak glütensiz ürünlerin de satılmaya başlanacağı belirtildi. Ekmek fiyatının ise 1,75 TL olarak belirlendiği büfeler aynı zamanda engelli vatandaşlar için istihdam kaynağı olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Bugün itibariyle üç büfemizi hizmete sunduk. İlerleyen günlerde diğer büfelerimizi de hizmete açacağız. Halkımıza ucuz ve kaliteli ekmek ulaştırmanın sevinci içerisindeyiz. Amacımız halkımıza her alanda faydalı hizmetler sağlamaktır. Modern ekmek fabrikamız şehrimize hayırlı olsun" dedi.