Niğde Belediyesi Gebere ve Mandilmos Mesire alanını açtı

Gebere Barajı ve Mandilmos Mesire alanlarındaki çalışmalar tamamlanarak Niğde Belediyesi tarafından halkın kullanımına sunuldu. Açılış için ücretsiz servis sağlayan Niğde Belediyesi aynı zamanda açılışa özel olarak çeşitli yiyecek ve içecek ikramlarında bulundu. Açılışta bir konuşma yapan Niğde Belediye Başkan Emrah Özdemir; "Burada belediyemiz tarafından yenilenen mesire alanlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. Gebere Barajı ve Mandilmos Mesire alanlarındaki çalışmalarımızı tamamlayarak yüzümüzün akıyla sizlerin hizmetine sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimizde söz verdiğimiz gibi hepimizin çocukluk hatıraları ile dolu olan Gebere Barajımızı ve Mandilmos Piknik Alanımızı tekrar eski günlerine getirdik. Gebere Barajı ve çevresini belediyemizin imkanları ile tekrar düzenlenerek mesire alanı olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hepinizin bildiği üzere Gebere Barajı Türkiye Cumhuriyeti'nin Anadolu'daki ilk su yapılarından birisi olması bakımından oldukça önemli bir barajdır. Burası artık sizlerin ailenizle eğlenip piknik yapabileceğiniz güvenli bir yer haline geldi. Burada sizlerin hizmetine sunduğumuz çeşitli spor aktiviteleri ile maceranın doruklarına varacaksınız. Mandilmos Piknik Alanımızda da yenileme çalışmalarını tamamladık. Burada barbekülerimiz, çocuk parkları, çimlendirilme yapıldı, çevresine tel örgüler çekildi. 24 saat kontrol altında olan piknik alanımızda her türlü tedbiri almış durumdayız. Burada bütün ailelerimiz güvenli bir şekilde pikniklerini yapabilecekler. 260 tane piknik masamız var 400 aileye kadar piknik yapma kapasitesi bulunuyor. Tüm bu hizmetler karşılığında buranın temiz tutulması için sembolik bir ücret alacağız. Yenilediğimiz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz bu mesire alanlarıyla vatandaşlarımız doğayla iç içe sağlıklı ve güzel zamanlar geçirebilecekler. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan Gebere Barajı Meseri Alanında vatandaşlar; zipline, dev salıncak, ATV, paintball ve jumping trambolin ile adrenalinin doruklarına vardı.