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Niğde Belediyesi hizmetleri şehir genelinde sürdürüyor

Niğde Belediyesi asfalt, kaldırım ve yol yenileme çalışmalarına şehrin dört bir tarafında ara vermeden devam ediyor.


Belediye fen işleri ekipleri, Niğde evleri mevkii Candan Sokak'ta gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmaları ile bölgede üst yapıyı kullanışlı hale getiriyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla şehir genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerin planlı bir şekilde asfaltlanmasını ve yaya trafiği, geçiş noktalarının daha güvenli hale gelmesi sağlanıyor. Yol yenileme, asfalt ve kaldırım çalışmalarını belirli bir program dahilinde aksamadan devam ettiren Niğde Belediyesi, vatandaşa fayda sağlayacak tüm hizmetlere ilk elden cevap veriyor ve yerine getirmenin gayreti içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

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