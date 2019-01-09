Niğde Belediyesi işçilerine Yüzde 29 zam

Belediye işçilerine 2019 yılı için yüzde 29 oranında zam verildi.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı arasında yapılan arasında toplu iş sözleşmesine göre, Belediye işçilerine verilen yüzde 29 oranındaki zam işçinin yüzünü güldürdü.

Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu belediye işçilerini memnun edecek bir sözleşme görüşmesi yaptıklarını belirterek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'a teşekkür etti.

“Niğde Belediyesinde 20-30yıldır çalışan siz işçilerimizin ve Hizmet-İş sendikasına 8 ay önce üye olan sizlerin bu zammı almasında ek protokol yapılmasında Belediye-İş sendikasının hiçbir katkısı yoktur. Mesaj atarak bu işler sahiplenilmez. Lafla peynir gemisi yürümez” diyen Başkan Demircioğlu; “Belediye Başkanımızla yaptığımız görüşmeler sonucu önemli bir arttırımı sağladık. Belediye Başkanımız Sayın Rifat Özkan'a teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar geçen yıl ve bu yıl yapılan ek protokol sözleşmelerine bir göz atalım. Geçmişte yetkili olarak geçen sendika sözleşmesinde 1. yıl %7 idi. İkinci yıl zaten bizim girişimlerimizle sağ olsun Belediye Başkanımız Sayın Rifat Özkan yüzde 14 verdi. Bu yıl ise Hizmet-İş Sendikası olarak üyelerimizin hakkını savunma yönünde yaptığımız çalışmalar kapsamında Sayın Belediye Başkanımızla görüşmelerimizi sürdürdük. Bu kapsamada eski kadrolu üyelerimiz için istek ve taleplerimiz oldu. Ek bir protokol olmasına rağmen sanki yeni bir sözleşme taslağı oluşturmuş gibi zam aldık ve yeni maddeler ekledik.Daha önceki sendika zamanında elinde yetkiler olduğu halde 5 yıl önceki sözleşmenin üstüne bir madde bile eklememiştir. Hatta daha önceki sözleşmede zam oranlarıyla birlikte belirlenen sözleşmeyi kendi yapıyormuş gibi yeni sözleşme olarak sizlere bizlere 2016 yılında sundu. Sendikacılık lafta değil, tabela asarak değil gece gündüz çaba harcayarak, işçinin hakkını yasal çerçevede arayarak yapılır. Laf olsun diye sendikacılık yapılmaz, geçmişte işten atılan işçinin hakkını bile aramaya aciz olanlar bugün Niğde'de sendikacıyım diye laf ebeliği yapıyorlar. Kimlerin bir zamanlar işçileri kullanarak neler yaptıklarını nasıl kan emiciliği yaptığını biliyoruz. Şimdi ise çıkmışlar geçmişte kendi yaptıklarını bizlere mal etmeye çalışıyorlar. Belediye de çalışan şirket işçilerinin sözleşmesine engel olmaya çalışanlar, şimdi işçi savunuculuğuna başlamışlar. Bu vatanın birliğine dirliğine hakaret edenlere çanak tutanları bu işçi görüyor biliyor. Niğde Belediyesinde 20-30 yıldır çalışan siz işçilerimizin ve Hizmet-İş sendikasına 8 ay önce üye olan sizlerin bu zammı almasında ek protokol yapılmasında Belediye-İş sendikasının hiçbir katkısı yoktur. Yetki orda olduğu için sadece belediye başkanımız imza sonrası yazıyı oraya göndermiştir” dedi.

Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Daha önce taşerondan kadroya gelen işçi kardeşlerimizin ücret artırımı ve sosyal haklarıyla ilgili ciddi bir çalışma yaptık. Çalışma Bakanlığı tarafından sözleşme yapmak üzere görevlendirilen Hizmet-İş Sendikası ile bir çalışma yaptık ve Hak İş Konfederasyonu Başkanı Sayın Mahmut Arslan bey ve biz belediye olarak geniş bir salonda yapmış olduğumuz toplu sözleşme merasimini icra ettik. Güzel bir sözleşme anlaşması imzalandı. Bütün emekçi kardeşlerimiz son derece memnun oldular. Bu memnuniyet Türkiye geneline de yayıldı. Hatta bazı illere de örnek teşkil etti. Dolayısıyla bu toplantıda ben daha önceki kadrolu işçi kardeşlerimize de elimizdeki bütçeyi iyi değerlendirerek katkı sunacağımızı ifade ettik. Bunu yüreğimden gelerek söyledim. Neden? İşçilerimiz zaten bunu çalışmalarıyla hak ediyordu. Hak eden emekçi kardeşlerimizin hakkını verme çalışması yapmak bir erdemliliktir. Her şeyden önce biz yöneticiler için halden anlamaktır” dedi.

“Rifat Özkan koltuk sevdalısı değil herkes bunu bilsin”

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Kendimizi sizin yerine koyarak anlar ona göre çalışırsak hiçbir şey zor değildir. Kaldı ki bu toplu sözleşme merasimini yaptıktan sonra bazı kesimler daha önceki yapılan siz işçi kardeşlerimizin gönüllüce Hak İş'te yer almasını başka türlü değerlendirerek “işte böyle olur adamı koltuğundan ederiz” diye efelenmişler. 50 tane belediye başkanlığı koltuğu da gidecek olsa ben işçi kardeşlerimin hakkını fazlasıyla veririm. Allah'ın izni olmadan yaprak kıpırdamaz. Rifat Özkan koltuk sevdalısı değil herkes bunu bilsin. Tüyü bitmedik yetimin hakkını emekçi kardeşimin sofrasına ekmek olarak veriyorum feda olsun. Ben siyasete dün başlamadım arkadaşlar. 35 yıllık siyasi hayatım var” dedi.

Başkan Rifat Özkan; “Daha önceden sözleşme yaptığımız, emekçi, yükümüzün çoğunu kaldıran arkadaşlarıma yüzde 29 artış verdim. Bayram ikramiyesi verdim, okul öncesi primler verdim hayırlı olsun. Ben buz gibi havada çöp aracının arkasında bekleyen itfaiyede bekleyip kendisini yangının ortasına atan yazın asfaltın sıcağında ekmek parası kazanan emekçilerin duası benim arkamda onun için endişe etmiyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Dualarınızın arkamda olduğunu hissediyorum. Durmak yok yola devam diyoruz” diye konuştu.

Yüzde 29'luk zammın açıklanmasının ardından üyeleri adına Belediye Başkanı Rifat Özkan'a teşekkür eden Sendika İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sadece zam bekleyen sendikaya geçtik ne olacak diyen başka yerlerde başka şeyler konuşup gelip işçinin arasında başka şeyler söyleyenlere en iyi cevabı siz bu sendikaya güvenip geldiğinizde vermiş oldunuz. Bu konuda da Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı yine aynı zamanda Eylül ayında ödenmek üzere, okul öncesi, Kuran kursu, ilkokul, ortaokul ve lise de eklendi arkadaşlar. Bir zamanlar 5 yıl önce yapılmış sözleşmeyi yeni sözleşme diye bizlerin önüne getirip imzaladık diye söyleyenlere biz ek protokolde bile daha fazla madde maddeler ekledik. Bunu da hepinizin takdirine sunuyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun” dedi.

Konuşmaların ardından Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'a belediye personeli Hizmet-İş Sendikası üyeleri teşekkür ederek, çiçek takdim ettiler.