Niğde Belediyesi kar ekipleri şehrin dört bir yanında

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri personeli karla mücadele çalışmalarına şehir genelinde hızlı ve etkin bir şekilde devam ediyor. Ekipler vatandaşların kardan ve buzdan etkilenmemesi için çalışmayı sürdürüyor.

Ekipler ana yolları temizlerken vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak adına ara sokaklarda da çalışmalar yapıyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Ekiplerimiz hummalı bir şekilde yayalarımız ve araç trafiğinin aksamaması için kaldırımları temizliyor. Hemşehrilerimizin işlerinin aksamaması için ekiplerimiz 24 saat işlerinin başında'' dedi.