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Niğde Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor

Niğde Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarına şehir genelinde devam ediyor.


Kar küreme aracı ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarına devam eden ekipler ana yolları temizlerken vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak adına ara sokaklarda da çalışmalar yapıyor.


Karla Mücadele Ekipleri 24 Saat Görev Başında


Niğde Belediyesi kar ve buzlanma için solüsyon, tuzlama ve kar küreme aracı kullanırken, yaşanabilecek olumsuzluklar için karla mücadele ekipleri 24 saat görev başında.


Günün 24 saati kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler diğer yandan da ATV aracıyla kaldırım ve ara sokaklara solüsyon çalışması yapıyor.

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