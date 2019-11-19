Niğde Belediyesi Kitap Fuarı Kitapseverlerle doldu taştı

'sü düzenlenen kitap fuarına Niğdeliler yoğun ilgi gösterdi.

'sü gerçekleştirilen kitap fuarı her yaştan kitapseverlerle doldu taştı. 212 yayın evinin ve 70'in üzerinde yazarın Niğdelilerle buluştuğu Kitap Fuarına ilgi yoğundu. 50 binin üzerinde katılımcıyı ağırlayan Niğde Belediyesi 4. Kitap Fuarında birbirinden değerli yazarlar düzenlenen söyleşi ve imza günleri ile okurlarıyla bir araya geldi.

Fuarların, okuyucuyu yayın evleri ile buluşturma noktasında önemli bir görev üstlendiğini, şehrin kültürel ve sosyal gelişimine önemli katkı sağladığını belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Hemşehrilerimizin gösterdiği yoğun ilgi ve talep doğrultusunda düzenlediğimiz Kitap Fuarının 4.'sü de dolu dolu geçti. Gösterilen ilgiden ve vatandaşlarımızın memnuniyetinden mutluluk duyduk. Şehrimiz ve gelecek nesillerimiz için okumayı çok önemsiyoruz. Bundan sonraki kültürel ve sosyal etkinliklerimizle de hemşehrilerimizle bir arada olmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz 4. Kitap Fuarına yoğun ilgi göstererek, ziyaretlerimizde memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.