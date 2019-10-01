Niğde Belediyesi Ödeme Noktalarını Artırdı

Niğde Belediye Başkanlığı belediye hizmet binası dışında oluşturduğu ödeme noktaları ile vatandaşların nakit olarak emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi, ilan, reklam vergisi ve kira gibi ödemelerini daha hızlı yapmasını sağladı.

İlhanlı Mahallesi semt pazarı içerisinde kurulan ödeme noktası Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri Fertek Mahallesi muhtarlık binası yanında kurulan ödeme noktası Pazartesi, Salı günleri, Efendibey Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Gençlik Merkezinde oluşturulan ödeme noktası hafta içi vatandaşların hizmetinde olacak. Ayrıca ödeme yapacak vatandaşlar Niğde Belediyesi web sitesi www.nigde.bel.tr adresine girip internet üzerinden de kredi katı ile ödemelerini gerçekleştirebileceklerdir.

Hizmetlerin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Vatandaşlara kolaylık ve zaman tasarrufu sağlamak adına ödeme noktaları oluşturduk. Hemşehrilerimiz gerek belediyemizden, gerekse yeni oluşturmuş olduğumuz ödeme noktalarına gelerek kolaylıkla ödeme işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Belediye olarak hizmetlerimizi tüm hızıyla sürdürüyoruz” dedi.

Yeni tahsilat noktasına gelen vatandaşlar, Belediyenin sunmuş olduğu imkanlar ile ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.