Niğde Belediyesi Personelinden Başkan Özkan'a destek

Niğde Belediyesi çalışanları, Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı ziyaret ederek desteklerini dile getirdiler.

Belediye çalışanları tarafından alkış ve sloganlarla karşılanan Belediye Başkanı Rifat Özkan'a personeli tam destek verdi. Birlikteliğe ve dayanışmaya sahne olan ziyarette Başkan Özkan, işçi ve emekçiye dost belediye anlayışından taviz vermeyeceklerini dile getirirken işçiler de, 'Başkan dik dur eğilme, işçiler seninle' sloganları atarak Başkan Özkan'a anlamlı bir destek verdiler. İşçilerden gelen bu anlamlı destek ve atılan sloganlar karşısında Başkan Özkan da duygulu anlar yaşadı.

“Sizlerle Gurur Duyuyorum”

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, 5 yıldır belediye çalışanları ile birlikte Niğde'ye önemli hizmetler ürettiğini dile getirerek; "Belediye ana bina dışında ek binalarda görev yapan arazide halka hizmet için alın teri döken evine helal lokma götüren, tüm işçilerimize çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Niğde'nin gelişimi ve değişimi için özveriyle çalıştıklarını biliyorum. Hizmetle dolu geçen bir yılı geride bırakıyoruz. Ayağımıza çelme takmak isteyenler olsa da biz kentimize ve kentlimize hizmet etme sevdamızdan asla ödün vermeyeceğiz. İçten ve samimi hizmet üreten tüm çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum” ifadelerinde bulundu. Yoğun katılımlarla gerçekleştirilen ziyarette belediye çalışanlarına hitaben konuşma yapan ve konuşması sık sık alkış ve sloganlar ile kesilen Başkan Özkan, "Şehre hizmet etmek, yeni yatırımlar kazandırmak için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kentte ortaya konulan hizmetin en üst seviyede kaliteli olması için büyük özveri gösteren belediye personeline de içtenlikle teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Başkan Özkan, “El ele vererek çalışmaya, kentimizi çok önemli yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu birlikteliğimizi güçlendirecek, 2019 yılında hizmet aşkımızı daha da büyüteceğiz” dedi. Başkan Özkan konuşmasının ardından bütün işçilerle tek tek tokalaşarak işçilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.