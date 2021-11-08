Niğde Belediyesi saat kulesini tamir ettiriyor

Niğde Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün öncülüğünde Niğde'nin önemli simgelerinden olan Niğde saat kulesi tamir ettiriliyor. Tamir giderleri Niğde Belediyesi tarafından karşılanan saat kulesinin uzun yıllardır çalışmayan saati Niğdeli saat ustaları Bilal ve Mansur Esen kardeşler tarafından yapılıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Şehrimizin önemli simgelerinden olan saat kulesinin saati uzun yıllardır çalışmıyordu. Gereken adımları atarak bu saati tamir ettiriyoruz. Bilindiği üzere bu saat kulemiz 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yıl dönümü nedeniyle yurdun birçok bölgesinde inşa edilen saat kulelerinden birisidir. Hepimizin çocukluğunun ve gençliğinin hatıralarında bu saat kulesinden bir iz vardır. Saatin yeniden aktif hale gelmesi için ustalarımız hummalı bir şekilde çalışıyorlar. İnşallah en kısa zamanda saatimiz yeniden eski haline gelecektir “dedi.