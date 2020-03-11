İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü şehir merkezinde yürüttüğü vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.


Niğde Belediyesi vektörle (karasinek, sivrisinek) mücadele çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.


Şehir merkezinde halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekiplerince mahallelerde bulunan, vektörlere kaynaklık eden baraj, sazlık, gübrelik alan ve durgun su alanlar ile vektör dinlenme noktalarında tarama ve ilaçlama çalışması yapıldı.


İnsana ve doğaya saygılı, diğer canlılara zarar vermeyen, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ilaçlarla yapılan mücadele çalışmalarıyla vatandaşların daha rahat bir yaz geçirmeleri amaçlanmaktadır.


Yürütülen çalışmalarda bilimsel yöntemler kullanılmakta ve tüm yöntemler (fiziksel mücadele, kültürel mücadele, biyolojik mücadele ve kimyasal mücadele) entegre biçimde uygulanmaktadır.


Vatandaşlarımızın yaz mevsimini rahat, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri maksadıyla ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam edecektir.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.