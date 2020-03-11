Niğde Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Niğde Belediyesi vektörle (karasinek, sivrisinek) mücadele çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Şehir merkezinde halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekiplerince mahallelerde bulunan, vektörlere kaynaklık eden baraj, sazlık, gübrelik alan ve durgun su alanlar ile vektör dinlenme noktalarında tarama ve ilaçlama çalışması yapıldı.

İnsana ve doğaya saygılı, diğer canlılara zarar vermeyen, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ilaçlarla yapılan mücadele çalışmalarıyla vatandaşların daha rahat bir yaz geçirmeleri amaçlanmaktadır.

Yürütülen çalışmalarda bilimsel yöntemler kullanılmakta ve tüm yöntemler (fiziksel mücadele, kültürel mücadele, biyolojik mücadele ve kimyasal mücadele) entegre biçimde uygulanmaktadır.

Vatandaşlarımızın yaz mevsimini rahat, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri maksadıyla ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam edecektir.