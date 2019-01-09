Niğde Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Niğde Belediyesi tarafından zorlu kış şartlarında doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için kurulan beslenme odaklarına yem bırakılıyor.

Doğada hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için hayvanların beslenmesine yardımcı olduklarını belirten Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Belediye olarak hayvanları korumayı bir görev biliyoruz. Kış şartlarında sokak ve yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğümüz personeli tarafından beslenme odaklarına sürekli yem ve su bırakılarak hayvanların beslenmesine yardımcı oluyoruz. Havaların soğuması ve kar yağması nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için odaklara yem ve su bırakma hizmetimizi daha da artırdık” dedi