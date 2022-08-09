Niğde Belediyesi su ve kanalizasyon çalışmalarını sürdürüyor

Yeni Terminal ve Yeni Valilik önünde ise mazgal yapımı tamamlandı. Amas Yolu ve Suat Baykal Caddeleri üzerinde ise rögar yükseltme faaliyetleri devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde Aşağı Kayabaşı Mahallesinde 6400 metre yağmur suyu 6 bin 400 metre kanalizasyon hattı yapımı devam ediyor. Bu bölgede yağmur suyu hattı çalışmaları bittikten sonra 6 bin 400 metre içme suyu hattı yapılacak. Fertek Mahallesinde ise 200 metre yağmur suyu hattı, 250 metre kanalizasyon hattı döşendi. Atasanayi Atölye arkasında ise 150 metre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşendi. Ekipler tarafından bu zamana kadar 124mtül mazgal yapılırken 99 adet rögar yükseltme işlemi gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından yağmur suyu hatları, kanalizasyon hatları ve içme suyu hatlarımız yenileniyor. Aynı zamanda mazgal yapımı ve rögar yükseltme işlemlerimiz devam ediyor. Şehrimizin birçok yerinde hatlarımızı yenilemek adına çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar ile kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarımızı yeniliyoruz. Bu vesile ile il genelinde daha sağlıklı bir altyapı sistemi oluşturulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün amacımız halkımıza daha sağlıklı bir hizmet sunmaktır" ifadelerini kullandı.