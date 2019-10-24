Niğde Belediyesi yeşillendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor

Niğde Belediye Başkanlığı park ve bahçelerde dikimini gerçekleştirdiği çok sayıda bitki ve ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşil içinde bir Niğde oluşturmaya devam ediyor. Yeşil alanların her geçen gün sayısını artırarak çalışmalarını gerçekleştiren Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Leylandi türü çam ağacı dikimi gerçekleştirdiği Efendibey Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ve Mimar Sinan Sokak'ta 650 adet ağacı toprakla buluşturdu.