İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde Belediyesi yeşillendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor

Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha yeşil bir Niğde için çalışmalarını sürdürüyor.


Niğde Belediye Başkanlığı park ve bahçelerde dikimini gerçekleştirdiği çok sayıda bitki ve ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşil içinde bir Niğde oluşturmaya devam ediyor. Yeşil alanların her geçen gün sayısını artırarak çalışmalarını gerçekleştiren Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Leylandi türü çam ağacı dikimi gerçekleştirdiği Efendibey Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ve Mimar Sinan Sokak'ta 650 adet ağacı toprakla buluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.