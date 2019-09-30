Niğde Belediyesinde Yetki Hizmet-İş Sendikasının

2018 yılında Niğde'de Gökhan Demircioğlu başkanlığında teşkilatlanan Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanlığı, 2018 yılında ise Niğde Belediyesi Personel A.Ş ile ilgili Bakanlık tarafından yetki belgesi almıştı.

Sendika Şube Başkanı Gökhan Demircioğlu yaptığı çalışmalar sonucunda 2018 yılında ve 2019 yılı başlarında Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığından çok sayıda belediye ve belediye şirketlerine Toplu İş Sözleşme yapma yetkisi almayı başarmıştı.

İl genelinde çok sayıda kurumda teşkilatlanan ve gün geçtikçe üye sayısını arttıran Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanlığının sendikacılık anlamında ki başarıları göz dolduruyor.

Niğde'de yetkili sendika olarak faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyen Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan yetkiler kapsamında, 2018 yılından bugüne Niğde'de çok sayıda belediye ile toplu iş sözleşme masasına oturduk. 2018 Aralık ayından Türkiye gündemine oturan ve Niğde Belediyesi Personel A.Ş. ile yaptığımız Toplu İş Sözleşmemiz ardından çok sayıda belediyemiz ile de sözleşme yaparak işçilerimizin haklarını iyileştirdik. Bu yıl ise yaptığımız çalışmalar ve işçilerin tercihleri doğrultusunda Niğde Belediyesinde eski kadrolular olarak adlandırılan işçi arkadaşlarımız içinde sendikamız olarak yetkiyi almış bulunmaktayız” dedi.

20 yıllık gazetecilik tecrübesinin yanı sıra sendikacılıkta da büyük başarılara imza atan Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Niğde Belediyesi bünyesinde çalışan şirket personellerinin ardından eski kadrolu olarak ifade edilen emekçi kardeşlerimizin sözleşme yapma yetkisi Hizmet-İş Sendikasındadır. Niğde'de ve bölgemizde hızlı bir şekilde büyüyerek teşkilatlanmamıza devam ediyoruz. Yetkili sendika sürecimiz Niğde Belediyemize, Sendikamıza ve Belediyemizde işçi olarak çalışan üyelerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.