Niğde Belediyesinden 25 milyonluk spor tesisleri

Bucakçayır mevkiinde biri çim diğeri sentetik olmak üzere 2 yeni spor sahası hakkında bilgi aldı. Sahaların yapımının bitmek üzere olduğunu söyleyen Başkan Özdemir, sentetik olan sahanın 500 kişilik, doğal çim olan sahanınsa 750 kişilik olduğuna değindi.

Her iki sahanın da 1 ay içerisinde hizmete açılacağını belirten başkan Özdemir, “Doğal çim ve yedi yüz elli kişilik tribünüyle iki sahamızda inşallah bir ay içerisinde hizmete açmış olacağız. Bizim hedefimiz burada büyük bir spor tesis kurmak. Sadece futbolda değil, bütün sporu spor dallarında burada tesisleşmek istiyoruz. Tabii bu alanın hemen yan tarafında da eski arıtma alanımızın yan tarafına kurduğumuz tesiste, tenisten tutun voleyboluna, basketbolundan kaykayına kadar aklınıza gelebilecek bütün spor dallarında gençlerimizin ve hemşerilerimizin ihtiyacını karşılayacak tesisleri Niğde'mizin hizmetine sunacağız” dedi.

Tesisin Maliyeti 25 Milyon TL

Futbol alanında kurulan tesisin sonuna gelindiğini söyleyen Başkan Özdemir, “ Bu tesislerin maliyeti toplamda 25 milyon lirayı buldu. Burada tabii ki Spor Totodan destek aldık. Çalışmaları Spor Toto'yla birlikte gerçekleştiriyoruz. Niğde Belediyesi olarak bütün yatırımlarımızda mümkün olduğu kadar paydaş alıyoruz ki çok daha fazla hizmeti Niğde'mizde yapabilelim. Ankara'dan ne kadar çok bütçe getirebilirsek, bizim için o kadar faydalı diyoruz. Kütüphanelerde başta olmak üzere, spor tesislerimiz de başta olmak üzere ve diğer üst geçitler başta olmak üzere bütün yatırımlarımızda yanımızda paydaşlarımızla birlikte ve iş bölümüyle yapıyoruz. Böylece Niğde'mize çok daha fazla projeyi bu şekilde kazandırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başkan Özdemir saha çalışmalarını yerinde inceledi.