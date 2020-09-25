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Niğde Belediyesinden eğitime destek

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in talimatıyla tableti olmayan öğrencilerin yeni eğitim-öğretim döneminde uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri ve derslerinden geri kalmamaları için ’Tablet’ kampanyası başlatıldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in talimatıyla tableti olmayan öğrencilerin yeni eğitim-öğretim döneminde uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri ve derslerinden geri kalmamaları için 'Tablet' kampanyası başlatıldı.


Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir açıklamasında, "Öğrencilerimizin uzaktan eğitim için gerekli olan tablet ihtiyaçlarını karşılamak için kampanya başlattık. Hemşehrilerimizle hastalıkta, sağlıkta bir ve beraberiz. Okullarımız açıldı, öğrencilerimizin uzaktan eğitimden dolayı tablete ihtiyaçları var. Bu kampanya çok önemli bir kampanya. Niğde Belediyesi olarak halkımızı bu kampanyaya davet ediyoruz. Tableti olmayan çocuğumuz kalmasın, uzaktan eğitime girmeyen çocuğumuz kalmasın. Hep birlikte evlatlarımızın eksiklerini tamamlama vakti. Hemşehrilerimin eğitime verdiği değeri, bize destek olacaklarını, bugünleri de el birliğiyle atlatacağımızı biliyorum. Toplanan tabletler Niğde'de eğitime devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilere belediye ekipleri tarafından ulaştıracak" dedi.


Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak için:


İrtibat No: 0552 913 13 51


IBAN: TR520020500009369137500001

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