Niğde Belediyesi'nden 'Geri Dönüşüm Evde Başlar' Kampanyası

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada “Niğde Belediyesi olarak çevremizi korumayı ve geri dönüşümü gelecek nesillerimize karşı bir sorumluluk olarak görüyor, tüm hemşehrilerimizden kampanyamıza destek vermelerini bekliyoruz." dedi. Başkan Emrah Özdemir, “Kampanyamıza Niğdeli hemşehrilerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler geri dönüşümün çevre ve ekonomiye olan katkılarının yanı sıra hangi atıkların geri dönüşüme nasıl kazandırılacağı noktasında da vatandaşlarımızla birebir görüşerek bilgilendirme yapıyor. Bu kapsamda vatandaşlarımız 0388 232 35 50 nolu telefon numarasını arayarak geri dönüşüm atıklarını ekiplerimizi bildiriyor ekiplerimiz ise Cumartesi günü belirledikleri saatte vatandaşların evlerinden atıkları alıyor. Ekibimizle birlikte gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir yaşam bırakmak için tüm çabamızla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.