Niğde Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine soba yardımı

Niğde Belediyesi kış mevsiminde de ihtiyaç sahibi ailelere el uzatmaya devam ediyor. Gıdadan giyeceğe, kırtasiye malzemelerinden temizlik maddelerine kadar birçok noktada ihtiyaç sahibi ailelerin destekçisi olan Niğde Belediyesi soğuk kış günlerinde de vatandaşı unutmadı. Sosyal Belediyecilikte öncülüğünü sürdürdü.

Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne kayıtlı NİĞKART sahibi ailelere belediye sosyal yardım işleri ekiplerince yapılan denetimler sonrası 100 haneye soba yardımında bulunan Niğde Belediyesi sayesinde ihtiyaç sahibi aileler soğuk kış günlerini üşümeden rahatça geçirebilecek.

Hizmetlerde her zaman önceliğin vatandaş olduğunu dile getiren Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Sosyal belediyecilik hedefimiz doğrultusunda vatandaşımızın her ihtiyacında yanında oluyoruz. Soğuk kış günlerinde vatandaşımızın mağdur olmaması için soba yardımında bulunduk” dedi.

Sobalarını alan vatandaşlar duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Özkan'a teşekkürlerini ilettiler.