Niğde Belediyesi'nden Karla Mücadele Seferberliği

Niğde Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri vatandaşlardan tam not aldı.

Gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden kar yağışı ile birlikte Niğde Belediyesi de alarma geçti. Belediye'ye bağlı ekipler, yapılan planlama doğrultusunda kolları sıvarken, şehir merkezindeki tüm ana arterler kısa sürede kardan arındırıldı. Gece gündüz demeden görev yapan ekipler, bir yandan kar kaldırma çalışması yaparken, diğer yanda da yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun bir çaba sarf etti. Yaya kaldırımlarının bile mini loderle temizlendiği karla mücadele çalışmaları kapsamında ekipler, koordinasyon anlamında da örnek bir iş birliği sergiledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, yoğun gayretlerinden dolayı öncelikle karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. Başkan Özdemir, karla mücadele planlamasını daha kış sezonu başlamadan yaptıklarını anımsatarak, “Niğde'ye son yılların en çok karı bugün yağdı. Hatırladığım kadarıyla son 15-20 yıldır Niğde'de en çok kar bugün görüldü. Ama ekiplerimiz 24 saat usulünde geceden beri hiç durmadan çalışıyorlar.

Kar yağışının başladığı dakikalardan itibaren sabahın ilk saatlerinde Niğde'de büyük bir problem oluşmamıştır. Bütün ekiplerimiz tarafından hummalı bir çalışma yapılmaktadır. Ana yollarımız ana arterlerimiz tamamen açık durumda, kaldırımlarda da aynı şekilde bütün ekiplerimiz gece itibariyle çalışmaktadırlar. Elimizden geldiği kadar yetişmeye çalışıyoruz ve şehrimize en iyi hizmeti vereceğiz. Niğde'de gün içerisinde kaldırımlarda olsun gerek yollarda olsun vatandaşlarımız hiçbir sorun yaşamayacaktır”dedi.