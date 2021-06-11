Niğde Belediyesinden Milli Takıma videolu destek

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve belediye personeli 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) bu akşam İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'a destek için mesaj gönderdiler. Sosyal medyada paylaşılan video büyük beğeni topladı.

Belediye Başkanı Özdemir, sahaya geçerek Milli Takıma mesaj gönderdi. Belediye personelleri ise çalıştıkları birim ve bulundukları görev yerlerinde video çekerek milli takıma destek mesajı verdiler. Belediye Temizlik görevlileri Milli takım oyuncularına seslenerek paylaştığı mesajında, “bizler temizlik görevlileriyiz. Sokakları temizler süpürürüz sizde orta saha hattınızda ortalığı silip süpüreceksiniz” mesajı verdiler.