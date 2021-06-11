İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde Belediyesinden Milli Takıma videolu destek

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve belediye personeli 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) bu akşam İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım’a destek için mesaj gönderdiler.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve belediye personeli 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) bu akşam İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'a destek için mesaj gönderdiler. Sosyal medyada paylaşılan video büyük beğeni topladı.


Belediye Başkanı Özdemir, sahaya geçerek Milli Takıma mesaj gönderdi. Belediye personelleri ise çalıştıkları birim ve bulundukları görev yerlerinde video çekerek milli takıma destek mesajı verdiler. Belediye Temizlik görevlileri Milli takım oyuncularına seslenerek paylaştığı mesajında, “bizler temizlik görevlileriyiz. Sokakları temizler süpürürüz sizde orta saha hattınızda ortalığı silip süpüreceksiniz” mesajı verdiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.