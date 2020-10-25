Niğde Belediyesinden ‘Mobil Sinema' hizmeti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen “Gezen Sinema Tırı” Niğde'li sinemaseverlerle buluşacak.

Niğde Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği'nin ortak projesi olan “Gezen Sinema Tırı” Niğde'ye gelecek.

Minderli Sinema etkinliğinden sonra Gezen Sinema ekibine Niğde Belediyesi'nin ev sahipliğinde 27 Ekim- 1 Kasım 2020 tarihlerinde saat 18.00'de çocuklara, 19.00'da da yetişkinlere açık havada sinema keyfi yaşatacak. Niğde Belediyesi'nin kültür etkinlikleri kapsamında, Niğde''li sinemaseverlerle buluşacak olan gezen sinemanın ilk gösterimi 27 Ekim 2020 tarihinde başlayacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan etkinlik, pandemi kurallarına uygun bir şekilde 27 Ekim Salı günü İlhanlı Mahallesi 58. Sokak'ta saat 18.00'de çocuklar için “Rafadan Tayfa” filmi, yetişkinler için “Türkler Geliyor” filmi. 28 Ekim Çarşamba günü Nar Mahallesi Şehit Serdal Güneş İmam Hatip Lisesi'nde 18.00'de çocuklar için “Can Dostlar” filmi, yetişkinler için “Çınar Ağacı” filmi. 29 Ekim Perşembe günü Ömer Halisdemir Meydanı'nda 28.00'de çocuklar için “Doru” filmi, yetişkinler için “Çanakkale Yolun Sonu” filmi. 30 Ekim Cuma günü Selçuk Mahallesi Binevler Camii park önünde 18.00'de çocuklar için “Rafadan Tayfa” filmi, yetişkinler için “Bana Masal Anlatma” filmi. 31 Ekim Cumartesi günü Efendibey Mahallesi Gazi İlköğretim Okulu 18.00'de çocuklar için “Can Dostlar” filmi, yetişkinler için “Kardeşim Benim 2” filmi. 1 Kasım Pazar günü son gösterimde Özbelde Şehit Gökhan Altınalana Ortaokulu'nda 18.00'de çocuklar için “Doru” filmi, yetişkinler için “Dağ 2” sinema filmi ile halkımızın hizmetinde olacak.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Gezen sinema etkinliği ile çocuk ve yetişkinlerin büyük mutluluk yaşayacağını belirtti. Başkan Özdemir, “Daha önce Türkiye'de bir ilk olan minderli sinema etkinliklerinden sonra şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği çerçevesinde bu zor süreçte hijyen kurallarına dikkat ederek Gezen Sinema tırını Niğde'de çocuklarımızla buluşturuyoruz. Onların mutluluklarına ortak olacağız. Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Tabi yetişkinlerimizi de unutmadık, onlara da bu etkinliğimizde açık havada sinema keyfi yaşatmayı amaçlıyoruz” dedi.