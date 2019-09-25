Niğde Belediyesinden Okullar Arası Atık Toplamaya Yarışması

Doğanın korunması ve çevre temizliği bilincinin küçük yaşlarda oluşmasını hedefleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul düzeyinde Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Niğde genelinde okullar arası düzenlenen Ödüllü ‘Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaları Toplama' ve ‘Atık Pil Toplama' yarışması gerçekleştirdi.

Öğrencilere atık toplama alışkanlığı kazandırmak ve çevre bilinci oluşturmak için gerçekleştirilen okullar arası atık toplama yarışması kapsamında Atık Pil Toplama yarışmasında birinci 360.120 Kg atık pil toplayan ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde İlkokulu ve Ortaokul olurken, ikinci okul 127.520 Kg ile 5 Şubat Ortaokulu oldu. Ayrıca, Elektrikli ve Elektronik eşyaları toplama yarışmasında 5 Şubat Ortaokulu birinci oldu.

Yarışmada dereceye giren okulları ziyaret ederek hediyelerini veren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Çocuklarımızda çevre temizliği bilinci oluşturarak doğanın korunması, gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakmak adına, bu projemizi önemsiyoruz. Duyarlılıklarını ortaya koyarak, geri dönüşümü sağlanan atıklarla çevre temizliği başta olmak üzere ülke ekonomisine yarışmaya katılarak katkı sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, dereceye giren okullarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Atık Pil Toplama, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaları Toplama yarışmasının devam ettiği ve 01 Ekim 2019 - 01 Haziran 2020 tarihleri arasında Bitkisel Atık Yağ toplama yarışmasının başlayacağı, katılmak isteyen okulların Niğde Belediyesine başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.