Niğde Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Yeni Yatırım

Mevcut barınağın modernizasyonu ve yeni tıbbi cihazlar ile Niğde yepyeni bir Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kavuşuyor. Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi içinde 100 metrekareden fazla ve son teknoloji ile donatılmış ameliyathane ve klinik binası ve yepyeni kulübeleri ile küçük dostlarımızı misafir etmeye hazırlanıyor. Yavrulu annelerin, sakat ve bakıma muhtaç hayvanların kaldıkları yeri yeniden düzenleyecek olan Niğde Belediyesi aynı zamanda burayı ziyarete gelen aileler ve çocuklar için güzel alanlar oluşturup hayvan sevgisini artırmaya çalışıyor. Şehrin muhtelif yerlerinde hayvanlar için yaşam alanları oluşturacak olan Niğde Belediyesi kısa bir zaman sonra şehrin ilk hayvan mezarlığını kurmaya hazırlanıyor. Tüm bu çalışmalar için 1 milyon liranın üzerinde bir bütçe ayıran Niğde Belediyesi aynı zamanda hayvanların beslenmeleri ve tedavileri içinde bütçe ayırmış durumda.