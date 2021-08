Niğde Belediyesi'nden üniversite adaylarına tercih danışmanlığı

Niğde Belediyesi, üniversite yolundaki gençlerin yanında yer almaya devam ediyor. İyi bir okul kazanmak ve hayalindeki mesleği yapabilmek için zorlu bir maratondan geçen öğrencilerin her zaman yanında olan Niğde Belediyesi; tercih sürecinde, gençlerin puanları, başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjanları, ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak, geleceklerini belirleyecek doğru adımı atmaları ve sağlıklı tercih yapmaları noktasında öğrencilere tercih danışmanlığı hizmetini sunuyor. Tercih danışmanlığı hizmeti Özbelde Kızılema Parkında saat 16.00'da Başkan Emrah Özdemir'in katılımı ile gerçekleşti. Burada aynı zamanda gençlerin yeteneklerine göre bir meslek seçmeleri için meslek tanıtımı yapılırken Başkan Özdemir kendi mesleği olan inşaat mühendisliğini öğrencilere tanıttı.

Düzenlenen programda gençlere ve gençliğin sorunlarına verdiği önemi her zaman dile getiren Başkan Özdemir gençlere; “Öğrenci kardeşlerimizin en doğru tercihleri yapmaları ve emeklerinin karşılığını almaları için her türlü desteği vermeye her zaman hazırız. Gençlerimizin sevdikleri mutlu olacakları meslekleri seçmeleri ve geleceklerine doğru yön vermeleri bizleri ziyadesiyle mutlu eder. Bu kapsamda bugün burada bu programı gerçekleştiriyoruz. Karşımızda oturan gençlerin heyecanı gözlerindeki ışıltı bizleri çok mutlu etti. Tercih dönemi her öğrencinin zorluk çektiği bir dönemdir. Bizler de bunun farkında olarak gençlerimizin yanında olmak istedik. Burada alanında uzman kişilerle gençlerimizi buluşturduk. Geleceğe yön verme noktasında gençlerimizin sevdiği, ilgi duyduğu meslekleri yapmaları için her zaman yanlarındayız. Bende kendilerine alanım olan inşaat mühendisliği alanında bilgiler verdim. Gerek tercih zamanında gerek öğrencilik döneminde gençlerin bir abisi olarak onların her zaman yanında olduğumu önemle belirtmek isterim. Tercih yapacak tüm gençlerimize bu süreçte kolaylıklar diliyorum. Gençlerimizi en iyi yerlerde görmek, bizlerin verdiği çabanın ve emeğin en güzel meyvesi olacaktır” dedi.