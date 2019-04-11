Niğde Belediyesinin İlk Meclisi Canlı Yayınlanacak

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, adaylık sürecinde bulunan vaatlerinden ‘Şeffaf Belediyecilik' projelerinin ilki gerçekleşiyor.

Başkan Özdemir, İlk Belediye Meclis toplantısının canlı yayınla vatandaşlara aktarılması talimatını verdi.

12 Nisan Cuma günü 14.30'da yapılacak Niğde Belediyesi Meclis toplantısı Niğde Belediyesi resmi internet sitesi ve sosyal medya sayfalarından canlı yayınlanacak.

‘Şeffaf Belediyecilik' projesi kapsamında

‘Olmazsa olmazımın' Şeffaf Belediyecilik sloganıyla projesini anlatan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ‘‘Yaşadığımız seçim sürecinde “Olmazsa olmazımız” ifadesiyle vurguladığımız “Şeffaf Belediyecilik” anlayışına katkı sağlamak üzere kurumumuzun karar organı olan Belediye Meclisinin ilk toplantısını canlı yayında vatandaşlarımıza sunuyoruz.

Belediye meclisimiz tarafından alınan kararların takip edilebilir olması, kent yönetiminde söz sahibi olmak isteyen kişilerin ve kuruluşların etkin katılım sağlaması adına atılan en önemli adımlardan biridir. Yaşadığımız şehir hakkında alınan kararların paylaşıldığı uygulamamızla, yönetim anlayışımızı yönetişim bilinciyle desteklemeyi amaçlıyoruz. Katılımcı yönetim için atılan bu ilk adımımızla, birlikte yaşadığımız Niğde'mizi yine birlikte yönetmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda yeni dönemin ilk Belediye Meclis Toplantısını 12.04.2019 Cuma günü saat 14:30 da kurumsal web sitemizden ve sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz”