Niğde Belediyesi'yle Parklar Aydınlanıyor

Niğde Belediyesi şehirdeki parkların daha kullanılabilir hale gelebilmesi için çalışmalarına yoğun bir tempoya devam ediyor. Bu kapsamda şehir genelindeki parklar ışıklandırılarak capcanlı bir görünüme kavuştu. Bu sayede aydınlatmalarla parkların daha güvenilir hale gelmesi sağlandı.

Belediyeciliğin her alanındaki faaliyetlerin devam edeceğini söyleyen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan tüm birimlerle birlikte çalışmaların yoğun bir tempoyla sürdüğünü vurguladı.