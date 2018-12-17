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Niğde Belediyesi'yle Parklar Aydınlanıyor

Halkın nefes alabileceği, çocukların rahat hareket alanı kazanabileceği yaşam alanlarının oluşturulması ve sürdürülebilir olmasına büyük önem veren Niğde Belediyesi parkların aydınlatılarak, gece daha güvenli bir ortam oluşturulmasını sağlıyor.


Niğde Belediyesi şehirdeki parkların daha kullanılabilir hale gelebilmesi için çalışmalarına yoğun bir tempoya devam ediyor. Bu kapsamda şehir genelindeki parklar ışıklandırılarak capcanlı bir görünüme kavuştu. Bu sayede aydınlatmalarla parkların daha güvenilir hale gelmesi sağlandı.


Belediyeciliğin her alanındaki faaliyetlerin devam edeceğini söyleyen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan tüm birimlerle birlikte çalışmaların yoğun bir tempoyla sürdüğünü vurguladı.

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