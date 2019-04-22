Niğde CHP teşkilatından saldırıya tepki

CHP Niğde teşkilatı, şehit cenazesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya tepki gösterdi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, parti binasında yaptığı basın açıklamasında: “yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu, son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır” dedi.

Adem konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Ülkemizin başkentinde hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde, şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkçı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. ” dedi