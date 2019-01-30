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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı 1 yılda 14 bin soruşturma yaptı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde’de 1 yılda 14 bin 498 ihbar ve soruşturma dosyasına karar vererek sonuçlandırıldığını söyledi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde'de 1 yılda 14 bin 498 ihbar ve soruşturma dosyasına karar vererek sonuçlandırıldığını söyledi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başsavcı Dönmez: “Niğde başsavcılığı ve Niğde mahkemelerine gelen dosyaları hızlı bir şekilde karar bağlıyoruz. Niğde Cumhuriyet başsavcılığı olarak 2018 yılı içinde 13 bin 269 soruşturma dosyasını karar vererek sonuçlandırdık. Ayrıca bin 229 adet de ihbar kaydı dosyası sonuçlandırıldı. 2018 yılı içinde toplam 14 bin 498 adet soruşturma ve ihbar dosyası sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır” dedi.

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