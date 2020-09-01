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Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Yeniçeri'den yeni adli yıl mesajı

Niğde-Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Yeni Adli Yılın başlaması ile ilgili olarak bir mesaj yayınladı.


Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları Yüce Türk Milletinin hizmetinde olup çok önemli bir görevi ifa ettiğini hatırlatan Başsavcı Yeniçeri mesajında şunları söyledi: "Adalet; toplum, devlet ve birey arasında en temel ve en gerçekçi bağdır. Hak ve özgürlüklerin, toplumsal barışın ve huzurun en güçlü teminatı adalettir. Unutulmamalıdır ki; Adaletin tesisi için güzel ülkemizin her köşesinde fedakârca görev yapan Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün ve Cumhuriyetin nitelikleri İle Devletin üniter yapısının korunmasında Yüce Türk Milletinin hizmetinde olup çok önemli bir görevi ifa etmektedir ve etmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak adaletin tecellisi için fedakarca çalışan, gücünü yasalardan alan Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Avukat meslektaşlarımızın, adliye ve ceza infaz kurumları personelimizin yeni adli yılını kutlar, yeni adli yılın tüm yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder; şehit olan, ebediyete intikal eden meslektaş ve personelimize Allah'tan rahmet dilerim"

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