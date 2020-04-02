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Niğde Emniyet Müdürlüğü giriş çıkışlarda yoğun denetim uyguluyor

Niğde’de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 5 iş yeri ile bir otobüs firmasına toplamda 5 bin 190 lira para cezası uygulandı.

Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 5 iş yeri ile bir otobüs firmasına toplamda 5 bin 190 lira para cezası uygulandı.


İl Emniyet müdürülüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kentin 9 giriş noktasında şehir dışından gelen sürücülerin ve araçtakilerin ateşlerini ölçüyor, dışarı çıkmamaları konusunda ve korona virüs hakkında bilgi veriyor.


Ayrıca kurallara uymayan iş yeri ve otobüs firmalarına da gerekli cezai işlemleri yerine getiriyor.


Bu kapsamda, şehir dışından kente giriş yapmaya çalışan 40 araç, ihlal nedeniyle şehre alınmadı, 5 iş yerine 5 bin 126, bir otobüs firmasına da 784 lira para cezası kesildi.

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