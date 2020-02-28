İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde Emniyet Müdürü Efendibey Mahallesi sakinlerini dinledi

Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kentsel dönüşümü tamamlanan Efendibey Mahallesi sakinleri ile Mahalle toplantısı yaptı.


Niğde Belediyesi Sosyal tesislerinde gerçekleşen toplantıda Emniyet Müdürü Cebeloğlu, mahalle ile ilgili istatistiki bilgileri sakinlerle paylaştı. Mahalle sakinleri ise mahallede asayiş olaylarının engellenmesinden dolayı Emniyet Müdürü ve polis teşkilatına teşekkür etti.


2020 Şubat ayı itibariyle toplamda 63 olay meydana geldiğini söyleyen Emniyet Müdürü Cebeloğlu, “Açıktan hırsızlık ve evden hırsızlık olayları var ancak çok yüksek bir rakam değil. Kavga, iş kazası ve 4 tane intihara teşebbüs olaylarımız var. Burada ailelerle tek tek görüşüp onları dinleyip sorunlarına hep beraber Yardımcısı olmamız gerekiyor. 146 Hakaret konuları var. Aile içi şiddet ve benzeri konularla ilgili Toplum Destekli Polislerimiz ve Aile Müdürlüğü ile beraber eğitim toplantıları yapabiliriz”dedi.


Efendibey Mahallesi Muhtarı Tevfik Özbek ise, sürekli göç alan bir mahalle olduğu için insanlar birbirlerini tanımıyor. İnsanlar birbirlerini tanısa hiçbir olay olmaz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.