İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde Emniyet Müdürü Kale ve Alaaddin mahallesi sakinleri ile buluştu

Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kale ve Alaaddin mahallesi sakinleri ile mahalle toplantısında buluştu.


Kale Sosyal tesislerinde gerçekleşen toplantıda Emniyet Müdürü Cebeloğlu, mahalle ile ilgili istatistiki bilgileri sakinlerle paylaştı. Mahalle sakinleri ise mahallede asayiş olaylarının engellenmesinden dolayı Emniyet Müdürü ve polis teşkilatına teşekkür etti. Emniyet Müdürü Cebeloğlu, mahallelerde bekçilerin rutin görevlerinin devam ettiğini belirterek, ek tedbirlerle mahallelerde huzuru sağlayacaklarını söyledi.


Toplantıda Kale Mahallesi Muhtarı Yusuf Efe Er ve Alaaddin mahallesi Muhtarı Yılmaz Adıgüzel, mahalle ile ilgili sorunları anlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.