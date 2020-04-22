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Niğde Emniyeti ders izleyemeyen öğrenciye laptop hediye etti

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, bilgisayarı ve interneti olmadığı için derslerinden geri kalan 5.

sınıf öğrenci Ekin Tekeli'ye laptop hediye etti ve evine internet hattı bağlattı.


Çiftlik ilçesi Bozköy beldesinde yaşayan 5. sınıf öğrencisi Ekin Tekeli, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'na evinde internet ve bilgisayar olmadığı için derslerinden geri kaldığını bildiren bir mektup yazdı.


Mektup kendisine ulaşan Cebeloğlu, Ekin'in derslerinden kalmaması için bir laptop aldı ve evine internet hattı çektirdi.


Cebeloğlu adına Niğde Emniyet Müdür Yardımcısı Recep Tepebaş, Bozköy beldesine giderek minik Ekin'e laptopu hediye etti.

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